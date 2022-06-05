Политолог предсказал последствия столкновения армий РФ и Польши на Украине

Гипотетическая стычка российской армии с польскими вооруженными силами на территории Украины не приведет к развязыванию боевых действий между РФ и НАТО. Такое мнение высказал в беседе с порталом «Украина.ру» политолог Андрей Суздальцев.

В качестве примера подтверждения своих слов он привел Фолклендскую войну, длившуюся с 2 апреля по 14 июня 1982 года. Несмотря на то, что Великобритания к моменту столкновения с Аргентиной являлась членом альянса, боевые действия она вела самостоятельно.

«Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее», — сказал Суздальцев.

Он полагает, что Варшава способна начать собственную спецоперацию на Украине, не привлекая поддержку армии НАТО. Таким образом, по мысли политолога, она заменит на территории страны разгромленные части ВСУ.