Политолог Осташко заявил, что страны ЕС ищут пути сокращения поставок вооружения Украине

Страны Евросоюза, особенно Германия, ищут способы сократить поставки вооружения Украине. Об этом Runews рассказал политолог и телеведущий Руслан Осташко.

По его словам, поставки вооружения Украине обходятся Европе очень дорого, а также ставят под удар безопасность блока НАТО.

«Через Украину прошло уже столько вооружения, сколько, наверное, никогда за весь период существования блока НАТО не использовалось в одной конкретной стране, по большому счету в локальном конфликте. И когда они посчитали, сколько на это денег тратится, и если еще и окончательно разозлить Россию, то им нечего нам будет противопоставить. Поэтому объемы пытаются сократить», — считает политолог.