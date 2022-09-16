НАТО решил затянуть конфликт на Украине, чтобы «вскрыть» Россию | 360°

Эксклюзив 16 сентября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber НАТО решил затянуть конфликт на Украине, чтобы «вскрыть» Россию Политолог Куликов: НАТО ставит своей целью разрушить Россию РИА «Новости»

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Странам НАТО по-прежнему нужно помогать усиливать Вооруженные силы Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это уже не первое подобное заявление политика по этому поводу. Они звучат почти каждый месяц. Ситуацию прокомментировал «360» российский политолог, публицист и политический консультант, эксперт комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов.

«Страны НАТО планировали этот конфликт очень давно. Он является способом вскрыть Россию и разрушить ее», — считает эксперт.

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По его словам, Североатлантический альянс этого не скрывает и продолжает использовать Украину полностью — от вооруженных сил до населения, «сведенного нацизмом с ума».

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«Когда мы говорим, что наемники НАТО на Украине действуют, то у этих слов может быть другой, гораздо более понятный смысл. Фактически все Вооруженные силы Украины — это наемники НАТО. Альянс их полностью содержит, начиная от президента и заканчивая самыми мелкими должностями. Они их <…> вооружают, платят им зарплату. В этом режиме они готовы и теплое обмундирование поставлять. Для США и НАТО Украина продолжает оставаться средством давления на Россию», — сказал Куликов.

Власти России неоднократно указывали на то, что Запад, накачивая Украину оружием, только затягивает конфликт.

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