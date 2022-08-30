Власти Германии подчинены США и, несмотря на внешнюю борьбу с нацизмом, поддерживают его на Украине. Жители западных стран, в том числе американцы, не понимают, что там сражаются те же бандеровцы, что и в прошлом веке. Об этом заявил на своем сайте политолог, экономист, бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

«Германия является порабощенной нацией с 1945 года. Действительно, немецкого правительства нет, и не было немецкого правительства со времен Гитлера. Все правительства с тех пор являются правительствами Вашингтона», — заявил он.

Политолог объяснил, что хотя внешне немецкие власти борются с оправданием нацизма, привлекают к уголовной ответственности за символику и приветствие, фактически они его поддерживают, оказывая военную помощь Украине. Они предоставляют украинским военным, бандеровцам оружие на миллиарды долларов для борьбы с «антинацистскими русскими», и должны, по собственным же законам, наказывать себя. То же делают США.

«Американцы, чьи интересы ограничиваются счетами в футболе и гольфе, не подозревают, что Западная Украина, часть которой контролируется Вашингтоном, воевала на стороне Гитлера против их собственной страны. Эти же элементы сейчас воюют на стороне Вашингтона против России», — написал он.

Однако ни европейцы, ни американцы этого не признают и даже не поймут. Несоответствие, по словам Пола Крейга Робертса, является характерной чертой западного мира, который пребывает в невежестве.