Политолог объяснил, чем грозит Украине потеря Черного моря

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что если Украина действительно потеряет выход к Черному морю, то Западу она уже не будет нужна. Такое мнение он высказал Telegram-каналу «360».

«При потере Украиной выхода к Черному морю интерес со стороны Запада к ней упадет резко. Концепция „от моря о моря“ накрывается. С экономической точки зрения это катастрофа: потеря портов, возможности экспортировать продукцию, если она останется на территории Украины, трубопровод в Румынию идет. Это все изменит», — сказал Дудчак, отметив, что сценарий с потерей Украиной Черного моря вполне реален.

Ранее обозреватель The National Interest Илья Тимченко заявил, что если Украина потеряет доступ к Черному морю во время российской спецоперации, то это нанесет катастрофический удар по украинским властям и превратит всю страну в «государство-обрубок».

Тимченко считает, что у Украины возникнут проблемы с экспортом своей продукции, также она может потерять контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию.

По его словам, если Россия получит эту ветку газопровода, то российская сторона одержит еще одну стратегическую победу.