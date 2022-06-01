Политолог Неменский предположил, почему ЕС не хочет давать Украине статус кандидата на вступление

Политолог Олег Неменский считает, что Евросоюз не хочет предоставлять Украине статус кандидата на вступление, потому что сомневается, что она «в противостоянии с Россией удержится». Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

Он полагает, что границы Украины сильно сократятся. Также политолог считает, что страна не соответствует стандартам, которые требуются для получения статуса кандидата.

«Украина все менее похожа именно на европейское государство», — думает Неменский.