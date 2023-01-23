Спецоперация 23 января 2023, 23:20 Политолог Марков объяснил, почему Украина не сможет принять решение о переговорах с РФ Политолог Марков заявил, что Украина не решится на переговоры с РФ без согласия Европы

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Украина является несамостоятельным государством. По этой причине она не сможет договориться с Россией о переговорах. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков. Об этом сообщил «Крым 24».

Специалист пояснил, что Украина уже давно не способна принимать решения самостоятельно. Большинство политиков страны находятся под влиянием Вашингтона.

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«Сами власти Украины не в состоянии решать такие ключевые вопросы, как вопросы боев и мира. Потому что являются марионеточным режимом», — заявил политолог.

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