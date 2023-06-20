Спецоперация 20 июня 2023, 15:22 Политолог Макаренко заявил, что Маск поддерживает тезисы о провале ВСУ из-за интересов бизнеса

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Тот факт, что Илон Маск поддерживает тезисы о провале контрнаступления ВСУ, готовит о том, что он рассуждает как разумный бизнесмен. Таким мнением поделился с радиостанцией Sputnik политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

По его словам, Илон Маск понимает, что дальнейшее усугубление конфликта может навредить доллару. А бизнесмен не хочет терять свои деньги и влияние.

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«Маск напрямую заинтересован в том, чтобы не допустить дальнейшего распада системы доминирования доллара. А у правительства США другие задачи: оно хочет обеспечить работой американский оборонный комплекс», — подчеркнул политолог.

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