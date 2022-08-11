Политолог Корнилов оценил шансы Арестовича стать президентом Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что может баллотироваться в президенты, если сам Зеленский не пойдет на второй срок. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

По его словам, Арестович достаточно популярен в стране, и шансы стать президентом Украины, если Зеленский баллотироваться не будет, у него есть.

«Арестович во время этого „великого“ анонса сделал несколько комплементарных оговорок в адрес Зеленского. Несколько раз повторил: „Если Зеленский решит пойти на второй срок, то я, конечно, нет. А вот если вдруг не пойдет, то я обязательно выдвинусь в президенты, потому что у меня такой бешенный рейтинг, такой рейтинг!“ Не знаю, какой у него рейтинг. Боюсь, говорить о социологии на Украине смысла не имеет никакого. Но то, что он в числе самых популярных там деятелей, это факт», — сказал Корнилов.