Политолог Яков Кедми считает, что решительные действия российской власти обеспечивают стране победу в спецоперации на Украине. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По данным сайта utro.ru, эксперт убежден, что сейчас российская власть «наивысшая за всю историю». По его мнению, это не позволит Западу подавить страну санкциями.

«В любой военной операции больше всего определяет ситуацию устойчивость власти», — заключил Кедми.

Ранее политолог Владимир Карасев заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о ежедневной потере 60-100 бойцов ВСУ направлены на то, чтобы вызвать сочувствие у Запада. Также он считает, что президент Украины преуменьшает цифры.