Политолог Кедми усомнился, что США станут поставлять Украине ЗРК NASAMS | 360°

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Политолог Кедми усомнился, что США станут поставлять Украине ЗРК NASAMS

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Политолог Яков Кедми считает, что США не сдержат обещание о поставках на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

«Нет уверенности, что комплекс будет поставлен», — заявил Кедми.

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Также, по его мнению, такое оружие не будет эффективным. Две обещанных батареи не помогут выстроить в стране эффективную систему ПВО, заключил Кедми.

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