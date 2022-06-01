Политолог Карасев заявил, что Зеленский пытается разжалобить Запад

Политолог Владимир Карасев заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского направлены на то, чтобы вызвать сочувствие у Запада. Об этом сообщило издание Runews.

Зеленский рассказал, что каждый день в украинской армии погибают 60-100 человек и около 500 получают ранения. Карасев уверен, что Зеленский хочет разжалобить страны Запада, чтобы получить поставки оружия.

Также он считает, что президент Украины преуменьшает цифры. По словам политолога, есть источники, в которых указано, что ВСУ каждый день теряют около 500 человек.