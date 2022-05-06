Политолог Карасев заявил, что члены нацбата «Азов» погибнут в подвалах «Азовстали»

Члены запрещенного в России нацбата «Азов»* погибнут в подвалах «Азовстали» из-за решения обменивать пленных на продукты и медикаменты. Таким мнением поделился политолог Владимир Карасев. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами „Азова“* и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских. В ходе переговоров они предложили нам поменять заложников на продукты и медикаменты», — рассказал представитель штаба операции по освобождению предприятия.

Он подчеркнул, что злоумышленники хотят менять 15 заложников на тонну продуктов и лекарства. На данный момент они задержали около 200 мирных жителей, среди которых находятся женщины, старики и дети, передал «ПолитЭксперт».

Политолог Владимир Карасев подчеркнул, что Россия готова пойти на их условия, однако важно удостовериться в том, что людей действительно отпустят на свободу. По его словам, подобным поступком боевики раскрыли свою сущность. Он заявил, что сейчас им приходится питаться крысами, собаками и голубями из-за проблем с питанием и оружием.

«Я думаю, закономерный конец для бандеровских боевиков — смерть в подземельях мариупольского завода. Она их обязательно настигнет», — сказал политолог.

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.