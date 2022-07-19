Политолог Карасев назвал причину, по которой США могут отказаться от военной помощи Украине

США и НАТО могут отказаться от военной помощи Украине, поскольку им невыгодна ситуация, когда их вооружение попадает в руки российской армии. Таким мнением с РИА ФАН поделился политолог Владимир Карасев.

«В этом плане у них там сейчас идет сильное расхождение в Пентагоне. Часть военных не хочет делиться секретами с российской армией и поэтому выступает за то, чтобы прекратить поставки современного американского и натовского вооружения на территорию Украины. А часть военных считает, давайте-давайте, нам нужно втянуть Россию в полномасштабную войну», — сказал политолог.

По его словам, США нужно «дотянуть» конфликт до осени, когда в Штатах состоятся выборы в конгресс. Сейчас партия демократов теряет рейтинг, а помощь Украине помогает его удерживать. После выборов военная помощь от США Украине может резко сократиться, считает Карасев.