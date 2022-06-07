Политолог Камкин: Россия и Евросоюз вернутся к «вменяемому» диалогу к концу года

Конфликт между Россией и странами Евросоюза сгладится к концу года. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин.

Он отметил снижение напряженности по отношению к России в европейских СМИ и высказываниях европейских политиков. В частности, то, что Италия, Германия и Франция высказались против передачи Крыма Украине для урегулирования ситуации. Европейцы, по мнению политолога, начали «уставать от украинского вопроса».

«Это можно рассматривать и как пробный шар, проверка дипломатической реакции. Потому что, не стоит забывать, что это все сочетается с продолжающейся антироссийской кампанией. <…> Я думаю, что к концу года можно будет уже говорить о каком-то вменяемом диалоге между Россией и странами Евросоюза по поводу нормализации отношений», — считает Камкин.