Политолог Грациани заявил, что передел Украины возможен и выгоден НАТО

Передел украинских территорий в пользу Запада вполне возможен. В этом есть интерес для стран — участниц НАТО, сказал президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends, политолог Тиберио Грациани. Его слова процитировал ТАСС.

Грациани заявил, что западные территории Украины могут перейти под контроль Польши и «и других соседних стран». По его словам, участники НАТО не будут выступать против такого расширения некоторых восточноевропейских государств.

Также политолог отметил, что Запад только выиграет от вступления Украины в Альянс после передела территорий. Он сказал, что расширение восточноевропейских стран продвинет НАТО ближе к границам России.

Ранее о переделе западных территорий Украины высказался президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что скоро границы между Польшей и Украиной больше не будет, а народы обеих стран будут жить вместе на одной территории.

Политолог Алексей Мартынов сказал, что восточноевропейская страна «с аппетитом смотрит» на земли, которые могут перейти под ее контроль. Также он отметил, что в польской конституции закреплена цель восстановить Речь Посполитую, часть земель которой входит в состав Украины.