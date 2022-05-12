Политолог Голубь заявил, что США хотят затянуть конфликт на Украине

Политолог Юрий Голубь считает, что США хотят создать сложности для России при помощи затягивания конфликта на Украине. Об этом сообщило Runews.

По его словам, Штаты сейчас полностью занимаются разведкой. При этом они наложили ограничение на обмен разведданными, так как опасаются усугубления ситуации,

«Представители военных и разведывательных ведомств в США открыто опасаются, что конфликт пойдет по „эскалационной траектории“ и, будучи загнанной в угол, Россия применит не только обычные вооружения», — считает Голубь.