Политолог Форманчук: Украина не сможет отказаться от импорта российского газа

Украина не сможет отказаться от импорта российского газа, заменив его биогазом. Такое мнение в разговоре с РИА ФАН высказал политолог Александр Форманчук.

Ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что страна сможет отказаться от импорта газа из РФ, так как у нее есть возможность добывать топливо и производить так называемый биогаз, однако политолог назвал это заявление «выдумкой».

«Заявление Сергея Макогона — это чисто украинская национальная выдумка. На Украине такое называют „побрехенька“, а по-русски — это брехня! Столько раз они кричали, что обойдутся без пятого и десятого. А в итоге не могли обойтись. Так и сейчас с газом. Потому что нет альтернативы российскому газу. И он крайне необходим не только для бытовых нужд, но и для паротурбинных электростанций, и для химической промышленности», — считает Форманчук.