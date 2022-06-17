Политолог Ермаков рассказал, будут ли какие-то последствия от визита лидеров ЕС в Киев

Представители Евросоюза планируют посетить Киев, однако поездка вряд ли приведет к существенным изменениям хода спецоперации на Украине. Таким мнением поделился эксперт РИСИ Сергей Ермаков. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Ермаков подчеркнул, что главы этих государств уже поддерживают Украину в конфликте с Россией. Из-за этого ждать существенных изменений после встречи не стоит.

«Реальные изменения и не ожидаются. Потому что формально эти государства и так поддерживают Украину», — отметил он.