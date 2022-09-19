Политолог Дугин заявил о близости третьей мировой войны из-за ситуации на Украине | 360°

Все новости

Спецоперация

19 сентября 2022, 15:36

Глава освобожденной Херсонской области вернулся к работе

Здоровье

19 сентября 2022, 15:27

Фейк: Центр имени Гамалеи разработал «таблетку от ожирения»

Реклама

Здоровье

19 сентября 2022, 15:22

Россиянам назвали полезные снеки под сериал

Подмосковье

19 сентября 2022, 15:21

Серпуховская ветеринарная лаборатория получила подтверждение аккредитации

Спецоперация

19 сентября 2022, 15:19

Политолог Дугин заявил о близости третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

Подмосковье

19 сентября 2022, 15:14

Губернатор Воробьев: тепло пришло в 50% домов Подмосковья

Спецоперация

19 сентября 2022, 15:12

Запад начинает ловчить. Страны НАТО ищут лазейки, чтобы отказаться от поставок оружия Киеву

Подмосковье

19 сентября 2022, 14:58

Площадки для игр и спорта появились в парке «Река времени» в Лобне после благоустройства

Подмосковье

19 сентября 2022, 14:47

Жители Подмосковья выбрали обивку сидений для новых автобусов

Спецоперация

19 сентября 2022, 15:19

Политолог Дугин заявил о близости третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

Политолог Дугин заявил о войне России с коллективным Западом и НАТО

Читать 360tv в

Спецоперация по защите Донбасса переросла в полномасштабную информационную войну России с коллективным Западом, заявил политолог Александр Дугин. По его мнению, в сложившейся ситуации неизбежно объявление всеобщей мобилизации, сообщил «Царьград».

Россия подошла к точке невозврата в ходе выполнения спецоперации на Украине, заявил политолог. Он объяснил, что Запад подталкивает РФ к началу третьей мировой войны, а вопрос применения ядерного оружия до сих пор остается открытым.

Реклама

«Конец СВО означает потребность глубоких трансформаций всей политико-социальной системы современной России — перевода страны на военные рельсы— в политике, экономике, культуре, информационной сфере», — подчеркнул Дугин.

Реклама

По мнению политолога, мобилизация в сложившейся ситуации неизбежна. Через формирование полноценного Добровольческого движения можно исключить принудительную отправку призывников на фронт, отметил Дугин. Он отметил, что необходимо более тесно работать со странами, отвергающими идею однополярного мира — речь идет об Иране, Китае, Сирии, Сербии, Мали, ЦАР и некоторых других государствах.

План спецоперации не подлежит корректировке, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия начала СВО, чтобы не допустить создания на Украине антироссийского анклава.

Войны

Запад

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама