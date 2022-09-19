Политолог Дугин заявил о близости третьей мировой войны из-за ситуации на Украине | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 15:19 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Дугин заявил о близости третьей мировой войны из-за ситуации на Украине Политолог Дугин заявил о войне России с коллективным Западом и НАТО РИА «Новости»

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Спецоперация по защите Донбасса переросла в полномасштабную информационную войну России с коллективным Западом, заявил политолог Александр Дугин. По его мнению, в сложившейся ситуации неизбежно объявление всеобщей мобилизации, сообщил «Царьград».

Россия подошла к точке невозврата в ходе выполнения спецоперации на Украине, заявил политолог. Он объяснил, что Запад подталкивает РФ к началу третьей мировой войны, а вопрос применения ядерного оружия до сих пор остается открытым.

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«Конец СВО означает потребность глубоких трансформаций всей политико-социальной системы современной России — перевода страны на военные рельсы— в политике, экономике, культуре, информационной сфере», — подчеркнул Дугин.

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По мнению политолога, мобилизация в сложившейся ситуации неизбежна. Через формирование полноценного Добровольческого движения можно исключить принудительную отправку призывников на фронт, отметил Дугин. Он отметил, что необходимо более тесно работать со странами, отвергающими идею однополярного мира — речь идет об Иране, Китае, Сирии, Сербии, Мали, ЦАР и некоторых других государствах.

План спецоперации не подлежит корректировке, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия начала СВО, чтобы не допустить создания на Украине антироссийского анклава.

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