Политолог Безпалько прокомментировал угрозы Арестовича об «истерике» в адрес США

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил США «образцово-показательной истерикой» в случае, если Штаты откажутся предоставить Украине реактивные системы залпового огня. В разговоре с Life это заявление прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Естественно, это смешно — угрожать истерикой. Но очевидно, что Арестович угрожал не просто истерикой, а чем-то другим — какими-то шагами, какими-то заявлениями, политическими действиями, которые могли бы поставить США в неудобное положение», — пояснил Безпалько.

По его словам, какие-либо действия властей Украины вряд ли окажут влияние на США, но могут создать определенный информационный фон.