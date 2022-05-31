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    31 мая 2022, 23:21

    Политолог Беляев прокомментировал отношения Зеленского с Западом

    Редакция сайта 360°

    На данный момент Украина является несамостоятельным государством, так как зависит от американских вложений. Таким мнением поделился политолог, доктор политических наук, академик Владимир Беляев. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Специалист подчеркнул, что в сравнении с Киевом Тайвань кажется более обособленным государством. По словам Беляева, Зеленский является не политиком, а марионеткой, которой управляет Запад.

    «Это петрушка, которую надели на пальцы. Он действует не просто в интересах Америки, а в интересах той преступной группировки, которая властвует на Украине, и повторяет слово в слово, что ему диктуют», — заявил эксперт.