Политолог Беляев прокомментировал отношения Зеленского с Западом

На данный момент Украина является несамостоятельным государством, так как зависит от американских вложений. Таким мнением поделился политолог, доктор политических наук, академик Владимир Беляев. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист подчеркнул, что в сравнении с Киевом Тайвань кажется более обособленным государством. По словам Беляева, Зеленский является не политиком, а марионеткой, которой управляет Запад.

«Это петрушка, которую надели на пальцы. Он действует не просто в интересах Америки, а в интересах той преступной группировки, которая властвует на Украине, и повторяет слово в слово, что ему диктуют», — заявил эксперт.