Спецоперация 02 июня 2023, 16:14 Политолог Андрей Кошкин объяснил особенности тактики НАТО, которую используют ВСУ Политолог Кошкин: в основном ВСУ делают ставку на небольшие маневренные силы

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Военный политолог Андрей Кошкин в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, что такое тактика НАТО, которую начали использовать ВСУ в боях на Запорожском направлении.

По его словам, украинские военные делают ставку на небольшие маневренные силы, которые должны методом проникновения обходить опасные участки, а после захватывать их.

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«В ВСУ создают эти мобильные группы, насыщают их пикапами, ставят легкое стрелковое вооружение или, так скажем, легкую артиллерию и атакуют те участки, которые они считают более уязвимыми. Неслучайно у них появился термин „тысяча порезов“», — добавил военный политолог.

Эту технологию, как отметил Кошкин, НАТО пытается апробировать в условиях современного вооруженного конфликта.