Политики США потребовали признать российские алмазы «кровавыми»

Американские политики предложили в рамках Кимберлийского процесса признать российские алмазы «кровавыми», то есть спонсирующими вооруженный конфликт. Об этом сообщило издание The New York Times.

По данным правительства США, драгоценные камни являются одной из основных статей неэнергетического экспорта России в стоимостном выражении, и в прошлом году на их долю пришлось более 4,5 миллиарда долларов экспорта. На фоне отказа Запада от нефти и газа этот источник дохода стал для России еще более значимым.

Западные чиновники инициировали обсуждение этого вопроса в рамках Кимберлийского процесса и предложили признать российские алмазы «конфликтными», то есть финансирующими боевые действия. Они согласились с представителями Украины, назвавшими их «кровавыми».

«Российские алмазы участвуют в финансировании [спецоперации на Украине], что делает эти алмазы не просто конфликтными, а кровавыми», — заявил заместитель директора Государственного геммологического центра Украины Владимир Татаринцев.

Кимберлийский процесс появился после того, как за счет продажи алмазов финансировали войну в Сьерра-Леоне. Однако российские алмазы не подходят под определение «конфликтных», так как их продают не повстанцы. К тому же за счет этих доходов российские власти развивают социальную инфраструктуру, системы образования и здравоохранения Якутии. Поэтому придание алмазам нового статуса вызвало споры. Например, исследователь алмазной отрасли и правозащитник Ханс Меркет предупредил, что Кимберлийский процесс превратился в геостратегический театр.

Американские ювелиры часто используют российские алмазы, а не африканские, например, для изготовления помолвочных колец. США запретили ввоз российских алмазов, водки и икры, однако сразу же нашли лазейку. Во-первых, эти санкции распространили только на необработанные алмазы, во-вторых, как правило, российские компании не обрабатывают их на своей территории. Алмазы отвозят в другие страны, например, Индию, и по документам они становятся индийскими.