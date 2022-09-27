Депутат Шерин заявил, что Украина хочет притупить бдительность российской армии словами о РСЗО HIMARS | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 19:11 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Шерин заявил, что Украина хочет притупить бдительность российской армии словами о РСЗО HIMARS

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Вооруженные силы Украины заявили, что поставленные им США РСЗО HIMARS являются бесполезными. Однако, по словам депутата Государственной думы Александра Шерина, подобное заявление могло быть сделано для того, чтобы усыпить бдительность российских войск. Об этом сообщил Runews.

По словам специалиста, не стоит расслабляться после заявлений Украины. Он подчеркнул, что страна довольно часто использует методы дезинформации.

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" Доля истины в этих высказываниях есть с учетом того, что украинская власть постоянно выклянчивает все больше и больше новых видов вооружений. Это может быть связано в том числе и с попыткой запросить более современное и дорогостоящие системы вооружений у Израиля», — пояснил Шерин.

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