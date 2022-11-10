Спецоперация 10 ноября 2022, 05:50 Политик Клинцевич заявил, что кризис на Западе может привести к переговорам Украины и РФ

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Соединенные Штаты склоняют президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам к России. Причина заключается в возникших экономических проблемах. Таким мнением поделился экс-сенатор Франц Клинцевич. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам политика, представители Запада смогли понять, что им не удастся подавить волю России. Клинцевич отметил, что США не интересует судьба Украины в возникшем конфликте. На данный момент власти страны озабочены исключительно собственным благополучием.

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«Россия не задохнулась от существующих внутри проблем. У коллективного Запада, пытающегося уничтожить нас, появились серьезные проблемы, и они это чувствуют, видят, вот и пытаются надавить на Зеленского, чтобы, не потеряв лицо, закончить ими же начатый конфликт», — заявил парламентарий.

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