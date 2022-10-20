Политик Клинцевич прокомментировал назначение Суровикина новым командиром СВО | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 18:39 Политик Клинцевич прокомментировал назначение Суровикина новым командиром СВО Политик Клинцевич: Суровикин стал главным кузнецом победы России

Читать 360tv в

Политик, бывший сенатор Франц Клинцевич в разговоре с РИА ФАН заявил, что новый командующий СВО Сергей Суровикин стал главным кузнецом победы России.

«Знаете, хочется быть здравомыслящим человеком, который имея военное образование, будет мыслить рационально. Сделать это крайне сложно в силу того, что у меня нет ни знаний, ни ресурсов, которыми обладает Сергей Суровикин в той ситуации, которая сегодня сложилась», — заявил Клинцевич.

Реклама

По словам политика, ключевыми месяцами в проведении спецоперации должны стать ноябрь и декабрь. Именно в этот период произойдут главные события на поле боя. При этом Клинцевич отказался делать какие-либо прогнозы, поскольку только специальные люди знают, как будет проходить наступательная операция.

Реклама

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.