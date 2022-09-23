Спецоперация 23 сентября 2022, 08:23 Поделиться Telegram

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Viber Запад отказал Украине в срочных поставках танков — СМИ Politico: Украина потребовала от Запада срочно поставить современные танки Wikipedia

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Власти Украины призвали срочно поставить современные танки для проведения контрнаступления, однако западные страны не сделали этого. Источники газеты Politico объяснили промедление проблемами с обучением и логистикой.

«Украина срочно запрашивает современные танки, чтобы помочь своим войскам показать быстрые успехи на северо-востоке и захватить дополнительные территории, но, по словам семи человек, осведомленных в этом вопросе, Запад медлит», — сообщил автор статьи.

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Впервые первыми в список своих желаний киевский режим включил американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard. Они намного мощнее, чем устаревшие советские машины, которые используют Вооруженные силы Украины. Но высшие должностные лица национальной безопасности обеих стран не решились предоставить свои танки, отчасти из-за проблем с обучением бойцов и логистикой.

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Они опасаются, что если танки сломаются, украинцы не смогут починить их из-за нехватки знаний и запчастей. Кроме того, ВСУ нечем их заправлять, ведь дивизия М-1 Abrams потребляет до 600 тысяч галлонов (почти 2,3 миллиона литров) топлива в день.

Американский чиновник на правах анонимности объяснил, что M1 Abrams совсем не похожи на советские танки, и для их обслуживания бойцам нужно пройти серьезное обучение. Leopard больше подходят для ближнего боя и проще в использовании, но Германия отказалась поставлять их Украине.

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