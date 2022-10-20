Politico: НАТО нарастит поставки оружия на Украину перед зимой | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 17:35 Politico: НАТО нарастит поставки оружия на Украину перед зимой

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Страны НАТО планируют поставлять больше оружия на Украину, чтобы ВСУ были эффективны в зимний период. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Politico

«Пакеты пожертвований, которые отправляются на Украину, очень ориентированы на зиму», — рассказал источник издания.

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Также известно, что Канада и Эстония отправляют ВСУ зимнюю экипировку.

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