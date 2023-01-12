Спецоперация 12 января 2023, 19:02 Политический аналитик Юрий Голубь заявил, что Запад продолжит накачивать Украину оружием

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США использует конфликт на Украине, чтобы завершить начатое в 2014 году, заставляя Россию сражаться с коллективным Западом. Об этом РИА ФАН рассказала политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

По его словам, у границ России еще восемь лет назад создали очаги напряженности. Теперь Запад категорически отвергает любые попытки мирных договоренностей, продолжая снабжать Украину многомиллионной помощью и оружием. В таких условиях, по мнению аналитика, нельзя надеяться, что СВО закончится в короткие сроки.

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«Накачивание киевского режима деньгами и оружием будет только нарастать. Так, только США в следующем году намерены выделить 45 млрд долларов. Вывод очевидный: чем интенсивней и решительней будет вестись СВО, тем скорее наступит победа», — отметил Юрий Голубь.

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