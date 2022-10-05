Полисы ОМС мобилизованных россиян прекратят действовать | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 19:30 Поделиться Telegram

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Viber Полисы ОМС мобилизованных россиян прекратят действовать «Объясняем.рф»: полисы ОМС прекратят действие для мобилизованных россиян РИА «Новости»

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Полис ОМС мобилизованного военнослужащего прекратит действовать. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».

«С момента призыва на военную службу военнослужащий застрахован в Военно-медицинской страховой компании», — пояснили на сайте.

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Полис обязательного медицинского страхования подтверждает право на бесплатную медпомощь. Документ действует во всех государственных медицинских учреждениях, от поликлиник до роддомов, а в некоторых случаях — даже в платных клиниках. При наличии соответствующих показаний по полису могут даже сделать ЭКО.

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Полис ОМС выдают даже на грудных детей. В первый месяц после рождения младенец может получить помощь по полису матери, а потом необходимо оформить ему свой.

Стоит отметить, что экстренную и неотложную помощь должны оказывать любому, даже если полиса нет.

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