Полисы ОМС мобилизованных россиян прекратят действовать | 360°

Все новости

Здоровье

05 октября 2022, 19:42

Эндокринолог Павлова рассказала, о чем говорят сухость кожи и выпадение волос

Интересное

05 октября 2022, 19:42

Врач Фетисова дала советы по уходу за кожей осенью

Реклама

Эксклюзив

05 октября 2022, 19:35

Российские военные стали еще лучше выполнять боевые задачи, ощутив ответственность за новые регионы

Спецоперация

05 октября 2022, 19:30

Полисы ОМС мобилизованных россиян прекратят действовать

Общество

05 октября 2022, 19:29

Жительницы Ямала начали вязать теплые вещи для мобилизованных

Путешествия

05 октября 2022, 19:23

Школьница из Нижнего Тагила обвинила брата в изнасиловании, а затем созналась в клевете

Знаменитости

05 октября 2022, 19:20

Рыжий из «Иванушек» вспомнил любимую учительницу и нелюбимые предметы

Подмосковье

05 октября 2022, 19:08

Пешеходную зону на улицах Дудкина и Комсомольской завершили во Фрязине

Подмосковье

05 октября 2022, 19:08

Свыше 170 жилых домов отремонтируют в Одинцове до конца года

Спецоперация

05 октября 2022, 19:30

Полисы ОМС мобилизованных россиян прекратят действовать

«Объясняем.рф»: полисы ОМС прекратят действие для мобилизованных россиян

Читать 360tv в

Полис ОМС мобилизованного военнослужащего прекратит действовать. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».

«С момента призыва на военную службу военнослужащий застрахован в Военно-медицинской страховой компании», — пояснили на сайте.

Реклама

Полис обязательного медицинского страхования подтверждает право на бесплатную медпомощь. Документ действует во всех государственных медицинских учреждениях, от поликлиник до роддомов, а в некоторых случаях — даже в платных клиниках. При наличии соответствующих показаний по полису могут даже сделать ЭКО.

Реклама

Полис ОМС выдают даже на грудных детей. В первый месяц после рождения младенец может получить помощь по полису матери, а потом необходимо оформить ему свой.

Если полис утерян, можно обратиться в страховую компанию, которая его выпустила, либо выбрать новую. Если документ нужен в период, пока готовится новый полис, можно воспользоваться вместо него временным свидетельством, которое выдадут в страховой компании.

Стоит отметить, что экстренную и неотложную помощь должны оказывать любому, даже если полиса нет.

Поликлиники

Медицина

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама