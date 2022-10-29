Поликлиника и детский сад в Ясиноватой получили повреждения при обстреле ВСУ | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 13:02 Поликлиника и детский сад в Ясиноватой получили повреждения при обстреле ВСУ СЦКК ДНР сообщил о повреждении поликлиники и детского сада в Ясиноватой при обстреле ВСУ РИА "Новости"

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Поликлиника и детский сад в городе областного значения Ясиноватая в Донецкой Народной Республике получили повреждения при обстреле со стороны украинских военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

Под обстрел в том числе попала городская поликлиника для взрослых на бульваре Ленина. В здании взрывной волной выбило стекла.

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Прямое попадание снаряда зафиксировали в детском саду №12 на улице Некрасова. В нем повреждения получили кровля и плиты перекрытия.

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На улице Школьной пострадало административное здание, а на Орджоникидзе — многоквартирный дом. В жилом доме после взрыва начался пожар.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — отметили в СЦКК.

Ранее сообщалось, что жертвами обстрела Донецка со стороны ВСУ стали три человека.

Ясиноватая, писал kp.ru, разучилась чувствовать боль. Город обстреливали регулярно.