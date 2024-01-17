17 января 2024, 08:01
Полевой склад ВСУ уничтожили на правом берегу Днепра
Артиллеристы ВС России уничтожили полевой склад ВСУ на правом берегу Днепра
В Херсонской области ударами гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Он находился на правом берегу Днепра, сообщило Минобороны России.
Подразделения артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» обнаружили объекты противника. На правобережье Днепра находился полевой склад боеприпасов ВСУ. Удары по нему нанесли гаубицами «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра. Огонь корректировали при помощи беспилотника.
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Командир взвода — старший офицер батареи с позывным Внук заявил, что ежедневно артиллеристы использовали более полусотни снарядов. Они атаковали легкобронированную технику и военнослужащих ВСУ, вели контрбатарейную борьбу.
«За истекшие сутки работали по опорным пунктам противника, вскрывали их. Цели выявляет воздушная разведка. Два–три выстрела, корректирование и поражение цели. Парни справляются со своей задачей на 100%», — сказал он.
На Купянском направлении украинские военные пожаловались на активные действия противника. По их словам, российские войска наступали волнами, и каждая новая оказывалась сильнее предыдущей.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
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