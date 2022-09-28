«Нужно было придумать что-то фантастическое». Полевой командир рассказал, как ополченцы обманывали ВСУ в 2014 году | 360°

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«Нужно было придумать что-то фантастическое». Полевой командир рассказал, как ополченцы обманывали ВСУ в 2014 году

Полевой командир Богданов рассказал о способе обмана ВСУ в 2014 году

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Перед подведением итогов референдума в ДНР решили вспомнить о событиях 2014 года. Полевой командир Алексей Богданов с позывным «Сеня» рассказал, как ополченцы обманывали ВСУ.

По словам Богданова, донбасским ополченцам в 2014 году приходилось противостоять хорошо укомплектованным войскам Украины.

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«Если брать соотношение нас и их, то это было приблизительно один к 10. Нам нужно было придумать что-то фантастическое, чтобы их физически победить», — отметил командир.

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Он добавил, что у ополченцев было некоторое количество техники, но топлива было мало. Все имеющиеся машины согнали на возвышенность, которая находилась перед противником.

«Мы вывели три танка, БТР и два „КамАЗа“. Поставили их друг за другом и начали гонять через эту горку с включенными фарами. Противник наблюдал за этим и считал технику», — рассказал Богданов.

В итоге у противника случилась паника. Украинские военные подумали, что на территорию Донбасса зашли российские войска со своей техникой. Ополченцам удалось тогда победить без единого выстрела.

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