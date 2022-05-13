Поколения украинцев потеряны из-за европейского мышления

Несколько поколений украинцев потеряны из-за европейского мышления, на котором они выросли. Однако многие жители страны понимают, что российские военные пришли наводить порядок, отметил народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в эксклюзивном интервью «360».

Далее — прямая речь.

Не меняя истории

Люди всегда переживают прежде всего за себя и своих самых близких. Это было, есть и будет во все времена, так мы устроены. Все остальное стоит на втором месте. Другое дело — какие шаги ты способен делать, чтобы в твоей семье что-то наладилось. Когда ты защищаешь семью в интернете, а не находишься с ними рядом, то это цинизм, лживая позиция, это трусость. Когда я шел с детьми на Бессмертном полку — дождь, снег, солнце, а людей все больше и больше. Я понимаю, что это характер.

Русские не по национальному признаку, а по характеру и воспитанию действительно другие.

Я всегда человеку даю возможность одуматься. Если ты сейчас задумался, понял, что ты не прав, изменился, то я готов помогать тебе в чем-то. У них такого нет, у людей с радикально настроенным воспитанием. Мы действительно потеряли несколько поколений на Украине, которые уже выросли с этим европейским мышлением.

Я не меняю своей истории, я родился, я воспитан, я советский ребенок. Да, живу в России, но родина, которая меня родила и воспитала — это СССР.

Людям дадут раскрыться

Конечно, хочу [вернуться на Украину]. Я очень хочу, чтобы ситуация нормализовалась. Я очень хочу, чтобы были услышаны другие голоса, которые сейчас вынуждены молчать, и они будут услышаны, как только ситуация нормализуется, как только наши войска проведут эту операцию и выполнят поставленные задачи.

Сама Украина по-другому заговорит, я в этом убежден. Потому что несколько десятков миллионов людей вынуждены боятся абсолютного меньшинства только потому, что у них есть оружие, у них есть власть, и этим всем разрешено пользоваться на официальном уровне. И я убежден, что они будут рады, когда человек с такой же позицией, как у меня, к ним приедет, они будут радоваться.

Я вижу сейчас, как на освобожденных территориях в том же Мариуполе жители действительно понимают, что люди пришли наводить мир и порядок.

Парень своего дедушку первый раз на плакате смог пронести 9 Мая. Это же шаги, которые в результате позволяют людям раскрыть то, что они сейчас в себе держат

С удовольствием приеду еще, и на постоянной основе ведутся такие разговоры, общаемся, я благодарю своих коллег. Большое количество артистов туда поехали, до многих стало доходить как это важно, как это нужно.

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