Брошенные позиции ВСУ под Северодонецком показали на фото

Украинские националисты под давлением войск Донбасса спешно оставили занятые позиции под населенным пунктом Северодонецк в Луганской Народной Республике. В Сети появились кадры с места боевых действий.

Российские военные взяли Северодонецк под свой контроль 28 мая, об этом сообщал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, изначально на выполнение задачи давалась неделя, потом срок сократился до трех дней, а в итоге ВС РФ уложились в три часа.

«Жителям больше ничего не угрожает. Позиции нацистов полностью разгромлены», — заявил Кадыров.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщал, что в случае отказа отступления от Северодонецка Украина рисковала потерять значительную часть собственной армии.

Ранее сбежавший из рядов ВСУ военнослужащий Алексей рассказал, что командование относится к личному составу как к скоту.