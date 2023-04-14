Эксклюзив 14 апреля 2023, 03:09 «Поймать противника на ошибке». Михаил Онуфриенко объяснил возможный вариант тактики ВС России Военный аналитик Онуфриенко: Россия может использовать на поле боя ошибки противника РИА «Новости»

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Со стороны Украины уже не раз звучали громкие заявления о контрнаступлении ВСУ, но ВС России не спешат наносить удар на опережение. Одной из тактик российских войск во время наступления на поле боя может стать использование ошибок противника. Об этом военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил в специальном проекте «360» с Екатериной Малашенко.

Далее — прямая речь.

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Первыми мы пошли год назад, и то, опять же, если называть это «первыми». Надо сказать, что вооруженный переворот [на Украине] был раньше <…>. Спустя восемь лет мы все-таки ударили, хотя опять же тяжело назвать это первым ударом <…>.

Сейчас это уже тактические элементы, и относится к контрнаступлению, как к самому важному, глобальному, который решит исход всех боевых действий, не стоит. Ведь впереди еще колоссальный объем работы.

Если российский Генштаб правильно определит направление главного удара, подготовит адекватное количество сил и средств для того, чтобы отразить атаку, и потом перейти в наступление, то можно [тактически] позволить противнику [атаковать], как это было во время Курской битвы. Напомню: мы провели артподготовку, но не помешали гитлеровцам перейти в наступление, измотали их в нескольких днях боев, потом уже начали наступать сами.

Это тоже возможный план действий, который известен: дают возможность противнику атаковать, ловят его на ошибке, после этого уже ломают. А как будут развиваться события сейчас, гадать бесполезно. Это надо смотреть уже по факту.