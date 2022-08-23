Появление «очень мощного документа» по гарантиям безопасности Украины анонсировали в офисе Зеленского

Документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться в конце августа, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи с советниками некоторых европейских стран. Об этом сообщило РБК.

«До конца этого месяца [августа], я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном», — отметил Ермак.

Глава Офиса заявил, что гарантии безопасности — это «очень важный вопрос», который власти Украины регулярно напоминают партнерам. Ермак ознакомился с текстом документа и назвал его «очень мощным».

Группа по вопросам международных гарантий безопасности для Украины начала работу в июле, ее возглавили Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андрес фон Расмуссен.

Украина требует гарантии безопасности взамен на нейтральный статус страны и отказ от стремления в НАТО. Гарантами, по мнению киевских властей могут выступить постоянные члены Совбеза ООН: Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада.