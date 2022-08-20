Появление двух новых федеральных округов допустили в России

После завершения специальной операции на Украине на месте освобожденных территорий могут сформироваться два новых федеральных округа в составе РФ. Об этом в эфире подкаста «Законный вопрос» на «Думе ТВ» заявил депутат и телеведущий Анатолий Вассерман.

По его словам, Украину поделят на Новороссийский и Юго-Западный федеральные округа.

«Новороссийский пройдет примерно так: от Харькова через Донбасс, затем по побережью Черного моря до Тирасполя, а может — и до Кишинева», — заявил он.

Вассерман подчеркнул, что вопрос названия освобожденной от националистов территориальной единицы является исключительно техническим.

«Какая судьба ждет саму Украину? Как и любую террористическую организацию, ее нужно полностью ликвидировать», — добавил депутат.

Ранее Вассерман выразил уверенность, что после завершения специальной операции политическая верхушка Украины отправится под суд. По его словам, люди, которые поощряли издевательства над мирным народом Донбасса, обязаны поплатиться за свои поступки жестоким приговором.