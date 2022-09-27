Минцифры опубликовало список рекомендованных к отсрочке от частичной мобилизации специальностей | 360°

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Минцифры опубликовало список рекомендованных к отсрочке от частичной мобилизации специальностей

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Минцифры составило список специальностей, рекомендованных к отсрочке от частичной мобилизации. Всего в перечень включили 195 позиций. Документ опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи», — написало Минцифры.

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Как уточнили в министерстве, в основу перечня легли предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. Документ комплексно отражает структуру занятости этих организаций.

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«При заполнении заявлении на „Госуслугах“ надо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице и по ней найти ее актуальное наименование, которое требуется указать в заявлении», — пояснили в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что работа в аккредитованной IT-организации или операторе связи сама по себе не дает право на отсрочку. Для освобождения от частичной мобилизации сотрудник должен выполнять критически важные функции.

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