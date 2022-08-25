Появилось видео задержания украинского террориста в Калининградской области

В Сети появилось видео задержания в Калининградской области сторонника «Азова»*, планировавшего теракт в аэропорту Храброво. Ролик опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Для обезвреживания найденной у него взрывчатки привлекли робота-сапера.

На телефоне задержанного нашли видеозапись с клятвой на верность националистам. Он также признался, что к планированию теракта причастен заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко. Подозреваемый сам в марте написал чиновнику, а в июле с ним уже вышли на связь боевики. Ему перечислили ингредиенты, которые надо купить для изготовления бомбы, и сообщили координаты объекта, который необходимо взорвать.

Ранее сообщалось, что дома у мужчины нашли бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, агитационную литературу, символику нацбатальона и переписку с его участниками. По данным службы, россиянин действовал по указанию координаторов нацбатальона на Украине. После теракта он планировал сбежать.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.