Появилось видео с восстановлением взорванного ВСУ железнодорожного моста

Специалисты Вооруженных сил России восстановили железнодорожный мост. Его взорвали при отступлении украинские военные. Видео с работами показал телеканал «Звезда».

Железнодорожный мост через реку был сильно поврежден. Он обрушился посередине, над водой, а часть пролетов на суше перевернулась набок. Военным пришлось демонтировать шпалы, делать замеры и прокладывать новые пути. Теперь транспортное сообщение может быть восстановлено.

Украинские военные регулярно минируют объекты инфраструктуры. Накануне бойцы Росгвардии обезвредили противотанковые мины на железнодорожном переезде в Харьковской области. ВСУ заложили их и замаскировали на самом мосту и на подъездах к нему.