02 января 2024, 14:20
Появилось видео уничтожения взвода танков Leopard ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения взвода танков Leopard ВСУ в зоне СВО
Российские военные уничтожили взвод украинских танков Leopard-2A6, готовившихся к атаке на Сватовском направлении. Пресс-служба Минобороны опубликовала в Telegram-канале видео ликвидации бронетехники противника.
По данным ведомства, танки находились в районе населенного пункта Терны. Их сняли на видео с дрона. Группировка войск «Запад», используя высокоточные боеприпасы, поразила Leopard-2A6. Все указанные цели были уничтожены.
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В Минобороны также сообщили, что российские военнослужащие нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, находящимся в Киеве и пригороде. Речь идет о заводах по производству беспилотников, ракет и местах ремонта вооружения.
Днем ранее ВС России поразили украинскую аэродромную инфраструктуру, где находились самолеты — носители западных ракет Storm Shadow.
Минобороны РФ
Украина
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