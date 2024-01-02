Спецоперация 02 января 2024, 14:20 Появилось видео уничтожения взвода танков Leopard ВСУ Минобороны показало кадры уничтожения взвода танков Leopard ВСУ в зоне СВО

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Российские военные уничтожили взвод украинских танков Leopard-2A6, готовившихся к атаке на Сватовском направлении. Пресс-служба Минобороны опубликовала в Telegram-канале видео ликвидации бронетехники противника.

По данным ведомства, танки находились в районе населенного пункта Терны. Их сняли на видео с дрона. Группировка войск «Запад», используя высокоточные боеприпасы, поразила Leopard-2A6. Все указанные цели были уничтожены.

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В Минобороны также сообщили, что российские военнослужащие нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, находящимся в Киеве и пригороде. Речь идет о заводах по производству беспилотников, ракет и местах ремонта вооружения.

Днем ранее ВС России поразили украинскую аэродромную инфраструктуру, где находились самолеты — носители западных ракет Storm Shadow.