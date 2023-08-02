Спецоперация 02 августа 2023, 17:00 Появилось видео уничтожения укрепрайона ВСУ возле Кременной Минобороны показало видео уничтожения танками укрепрайона ВСУ возле Кременной

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Российские военные ударами танков и БМП разгромили укрепрайон украинских националистов рядом с населенным пунктом Кременная в Луганской Народной Республике. Видео опубликовала пресс-служба министерства обороны.

В кадре боевые машины пехоты и танки открыли огонь по боевикам, которые основались в лесополосе.

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После этого ведомство доложило об успешном уничтожении огневых точек противника и личного состава ВСУ.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков во вторник, 2 августа, сообщал об уничтожении самоходной гаубицы «Богдана» около населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении. За прошедшие сутки ВСУ на этом направлении потеряли до 210 человек личного состава.

Ранее в Сети появилось видео, на котором российский танк в одиночку уничтожил восемь единиц тяжелой техники ВСУ. За это министр обороны Сергей Шойгу наградил экипаж боевой машины государственными наградами.