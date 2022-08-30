Появилось видео уничтожения позиций ВСУ с помощью «Аллигаторов»

Военные корреспонденты телеканала «Звезда» сняли на видео работу ударных вертолетов Ка-52 — «Аллигаторов» — на территории Украины.

По словам одного из штурманов вертолета Владислава, выпускники военных авиационных училищ быстро становятся настоящими летчиками на поле боя.

«Сейчас летаю с молодым перспективным командиром. С утра до вечера выполняем задачи по уничтожению врага, летаем почти на всех направлениях», — рассказал военнослужащий.

Каждый экипаж армейской авиации Западного военного округа имеет по несколько боевых вылетов и днем, и ночью. «Аллигаторы» с легкостью поражают пункты управления и технику ВСУ, замаскированную в лесном массиве.