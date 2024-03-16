Спецоперация 16 марта 2024, 15:05 Появилось видео уничтожения обстрелявшего Белгород «Вампира» Военкор Поддубный показал видео уничтожения обстрелявшей Белгород РСЗО Vampire

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Российские военные выявили и уничтожили одну из реактивных систем залпового Vampire, которая обстреляла Белгород 15 марта. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, разведчики определили точные координаты противника, после чего поразили технику одним ударом. На опубликованных кадрах видна работа беспилотника, после чего заметен сильный взрыв и облако дыма.

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«Разведчики группировки прикрытия госграницы обнаружили один из расчетов, который принял участие в обстреле Белгорода. Российские силы уничтожили саму РСЗО и преступников, которые вели огонь», — написал военкор.

Поддубный отметил трусливость поведения украинских расчетов.

«Машины маскируют и прячут еще за несколько дней до ударов. К РСЗО расчет прибывает непосредственно перед реализацией теракта, а затем быстро покидает позицию. Охота на этих ублюдков продолжается», — добавил он.

В пятницу, 15 марта, ВСУ выпустили более 20 снарядов из РСЗО по Белгороду, Минобороны сообщило об уничтожении воздушных целей.