25 декабря 2022, 18:59
Появилось видео уничтожения натовской гаубицы с беспилотника «Ланцет»
Появились кадры уничтожения гаубицы НАТО FH-70 с помощью БПЛА-камикадзе «Ланцет»
Российские военные в ходе специальной операции на Украине уничтожают не только украинскую технику, но и западную. Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“» показал на видео уничтожение гаубицы НАТО FH-70 с помощью беспилотника-камикадзе «Ланцет».
На кадрах видно, как беспилотник подлетел к месту размещения артиллерийского вооружения и камнем упал на вооружение, уничтожив его.
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По данным авторов канала, поставки гаубиц FH-70 на Украину начались еще в мае, производством техники занимались Великобритания, Германия и Италия.
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Военный историк Андрей Соколов рассказывал, что беспилотники «Ланцет» успешно проявили свою эффективность в реальных боевых условиях. Военнослужащие запускают их на расстоянии 20 километров от зоны соприкосновения.
Аппарат может пройти в тыл противника на 40 километров, выявить местоположение потенциальной цели и успешно атаковать по команде оператора.
Ранее пресс-служба Минобороны показала на видео работу отечественных истребителей Су-34 в зоне спецоперации.
Специальная военная операция РФ на Украине
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