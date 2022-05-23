Появилось видео с уничтожением истребителями Су-35С объектов ВСУ

ВС России продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры боевой техники ВСУ в рамках спецоперации. Минобороны РФ сняло работу истребителей Су-35С Западного военного округа (ЗВО) на видео, кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Самолеты оперативно-тактической авиации вылетают с аэродромов временного базирования.

«Экипажи истребителей Су-35С ЗВО в ходе выполнения полетных заданий продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. В ходе выполнения боевых задач взаимодействуют с бомбардировщиками Су-34 для комплексного решения полетных заданий и прикрытия воздушных бортов в воздухе», — сказано в материале, опубликованном телеканалом.

Авиационная техника перед вылетом проходит комплексную подготовку, которую осуществляют специалисты инженерно-технического состава. Они проверяют работу всех систем авиационных комплексов, подвеску средств поражения, а также заправку и подготовку самолетов к вылету.

Экипажи используют управляемые высокоточные ракеты различного класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух» для уничтожения авиационной техники ВСУ, удара по радиолокационным станциям.