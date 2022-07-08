08 июля 2022, 13:19
Появилось видео с ударом по британским ракетным установкам Harpoon под Одессой
Минобороны показало на видео нанесение удара по по британским ракетным установкам Harpoon
Нанесение ракетного удара по поставленным на Украину из Великобритании установкам противокорабельных ракет Harpoon сняли на видео. Кадры опубликовало Минобороны РФ.
По данным министерства, две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon уничтожили накануне в районе населенного пункта Лиман в Одесской области. Для их поражения российские военные применили высокоточные ракеты морского базирования.
Помимо этого, в Минобороны сообщили о выведении из строя двух пусковых установок ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов. В районе населенного пункта Маяки были уничтожены шесть боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и склад боеприпасов.