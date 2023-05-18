Спецоперация 18 мая 2023, 00:06 Появилось видео удара ВС РФ по складу боеприпасов в Николаеве

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В Сети появились кадры ракетного удара по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве. Атака привела к взрывам и пожарам, сообщили «Известия».

Видео снимали в темное время суток. На кадрах видно, как после прилета ракет произошли взрывы, а затем начался пожар. Через некоторые время боеприпасы стали детонировать.

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Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал, что российские военные ударили по крупному украинскому складу с вооружениями в Николаеве. Это произошло в ночь на среду, 17 мая. Для атаки использовали высокоточное оружие большой дальности морского базирования.

Также российские бойцы уничтожили пункт украинских сил специальных операций в районе острова Великий под Херсоном. Около города под обстрел попал пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ.